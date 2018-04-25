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IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

Bir filmde başörtüsü taktığı gerekçesiyle terör örgütü IŞİD'in kendisini hedef aldığını açıklayan eski porno film oyuncusu Halife, Twitter'da evinin görüntüsünün yayınlandığını açıkladı.

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

ABD’de yaşayan Lübnan asıllı eski porno oyuncusu Mia Halife, bir filmde baş örtüsü taktığı gerekçesiyle IŞİD’in hedef listesine girdi. 25 yaşındaki Halife, filmin internette yayınlanmasından bu yana sosyal medyada çok sayıda tehdit ve hakarete maruz kaldığını belirtirken, örgüt üyelerinin Instagram hesabını da hacklediklerini açıkladı.

EVİNİN GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

Twitter üzerinden de oturduğu evin görüntüsünün yayınlandığını belirten Mia Halife, aldığı tehditlerin ‘kişiliğini daha da güçlendirdiğini’ söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
IŞİD porno oyuncusu Mia Halife

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