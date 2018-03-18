Işık ihlali yapan sürücü yayalara çarptı: 2 ölü

Kırşehir’de ışık ihlali yapan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarında bekleyen 2 kişiye çarptı. Otomobil 4 araca çarptıktan sonra devrilirken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Özbağ beldesi Kırşehir-Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen A.Ç. idaresindeki 40 BF 645 plakalı otomobil, sürücüsünün ışık ihlali yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan Dinçer Konak ve Adem Karahan’a çarptı. Çarpmanın ardından hızını alamayan otomobil, park halinde bulunan 40 EF 330, 40 DH 934, 66 LG 033, 40 AT 090, 40 DK 351 otomobillere çarparak devrildi. Kazada Dinçer Konak ve Adem Karahan hayatını kaybederken, sürücü A.Ç. ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.