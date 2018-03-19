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Işık ihlali yaparak 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

Kırşehir’de dün akşam saatlerinde ışık ihlali yapan ve alkollü olarak otomobil kullanarak 2 yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.2 kişiye çarptıktan sonra hızını alamayarak 4 araca çarptıktan sonra durabilen otomobil sürücüsü A.Ç., Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaza, Özbağ beldesi Kırşehir-Kayseri karayolu üzerinde meydana gelmiş İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen A.Ç.

Işık ihlali yaparak 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kırşehir’de dün akşam saatlerinde ışık ihlali yapan ve alkollü olarak otomobil kullanarak 2 yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
2 kişiye çarptıktan sonra hızını alamayarak 4 araca çarptıktan sonra durabilen otomobil sürücüsü A.Ç., Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza, Özbağ beldesi Kırşehir-Kayseri karayolu üzerinde meydana gelmiş İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen A.Ç. idaresindeki 40 BF 645 plakalı otomobil, sürücüsünün ışık ihlali yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan Dinçer Konak ve Adem Karahan’a çarparak ölümüne neden olmuştu.

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