Işık ihlali yaptığı ileri sürülen otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ışık ihlali yaptığı ileri sürülen otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Akyazı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ormanköy ışıklarında Akyazı yönünden Hendek istikametine manevra yapan Bahtiyar B. idaresindeki kamyon, aynı yönde seyreden ve iddiaya göre ışık ihlali yapan 69 AT 081 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile büyük hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.