Işık İkizoğlu cinayeti davası ertelendi

İzmir’in Dikili ilçesinde 2017’nin Mayıs ayında boşandığı eşini başına çekiçle vurarak öldürmekten hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava 2 Mayıs tarihine ertelendi. Boşandığı eski eşi Işık İkizoğlu’nu başına çekiçle vurarak öldürmekten Bergama Ağır Ceza Mahkemesinde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Yahya Cengiz Küçük’ün davasında dördüncü celse görüldü. Duruşma öncesi Dikili Atatürk Meydanı ve ardından Bergama Hükümet Konağı önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Hayatımızdan da, haklarımızdan da vazgeçmiyoruz” yazılı pankart ile “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Işıklar ölmesin”, “Kadın katliamına son” yazılı dövizler açıldı. Dikili Kadın Platformu adına basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Demet Önal, “Yaşamak hiç bu kadar ağır gelmemişti. Etrafı saran ölüm kokuları nefes almamızı zorlaştırıyor. Tüm karanlığa inat umudu yarına taşıyan bizler Işıkımız için buradayız. 15 Mayıs 2017’de tanıklık ettiğimiz bu vahşet bizi ışığın izinden yürümeye zorluyor” dedi. Açıklamada ayrıca, “Neredeyse her güne iki kadın cinayeti düşüyorken, taciz ve tecavüze uğrama oranları artmıştır. 2017 utanç raporunda 409 kadın cinayeti işlendi, 487 çocuk cinsel istismara uğradı, 332 kadına şiddet uygulandı. 2018 yılında ise sadece Ocak ayında 28 kadın öldürüldü, 25 kadın cinsel şiddete uğradı, 147 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Şubat ayında 47 kadın öldürüldü. Her güne iki kadın cinayetinin olduğu ülkemizde bu rakamlardan daha çok sayıda cinayet olduğunu biliyoruz. Üzgünüz, öfkeliyiz, isyandayız” sözlerine yer verildi.

Acılı abladan şiir

Basın açıklamasının ardından Işık İkizoğlu’nun ablası Başak İkizoğlu kardeşi için yazdığı şiiri okudu. Duruşma öncesi konuşan abla Başak İkizoğlu, “Kardeşim Işık İkizoğlu’nun davasının dördüncü duruşmasındayız. Tüm ailem çok acı çekiyor. Maddi ve manevi çöküntü içerisindeyiz. Kardeşim genç yaşta hatalı bir evliliğin bedelini çok ağır şekilde ödedi. Suçlunun suçunu en ağır bedel ile ödemesini talep ediyorum. Ülkemizin yarası haline gelen taciz, tecavüz, çocuk istismarı ve şiddetin bir an önce bitmesi tek dileğimdir. Hiçbir insan, hiçbir canlının yaşam hakkını alamaz. Birilerinin özgürlüğü, başka birinin özgürlüğünü kısıtlamamalıdır. Takdiri ilahi tek tesellim. Ben buraya bir annenin, bir kadının sesi olmaya geldim” dedi.

"Mütalaaya kısmen katılıyoruz"

Bergama M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan sanık Yahya Cengiz Küçük’ün hazır bulunduğu davanın duruşmasını, Işık İkizoğlu’nun annesi Fatma Füsun Cebeciler ve ablası Başak İkizoğlu da izledi. Mahkemede iddia makamının esas hakkındaki mütalaası dinlendi. Davaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Vekili Avukat Pınar Melli, "Mütalaaya kısmen katılıyoruz. Sanığın tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan iddianamedeki şekliyle cezalandırılmasını, sanık hakkında takdiri indirim nedeninin uygulanmamasını talep etmekteyiz” diye konuştu.