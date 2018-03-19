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Işık Yayıncılık’a FETÖ operasyonu: 24 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 12:57 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’ne finansal destek sağlayan Kaynak Holding’e bağlı Işık Yayıncılık A.Ş.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne finansal destek sağlayan Kaynak Holding’e bağlı Işık Yayıncılık A.Ş. çalışanı 41 şüpheliden 24’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaynak Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’ye finans sağlayan Kaynak Holding’e bağlı Işık Yayıncılık içerisindeki ‘Çamlıca Akademi’ yapılanmasına 7 Mart 2018 tarihinde operasyon düzenlenmişti. İstanbul ve 3 ilde düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 60 şüpheliden 41’i gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevkedilen 41 şüpheliden 4’ü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 37 şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevkedildi. Şüphelilerden 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 24 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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