HABER

Işıklı kavşakta zincirleme kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 01:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde iddialara göre kırmızı ışıkta geçen bir otomobile, ana yoldan gelen başka bir otomobil çarptı.

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde iddialara göre kırmızı ışıkta geçen bir otomobile, ana yoldan gelen başka bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza D-100 Karayolu Kartepe Köseköy Işıklar Mevkii'nde meydana geldi. Işıklı kavşakta Köseköy Mahallesi Nur Caddesi üzerinden D-100 Karayolu Ankara istikametine bağlanan yolda İsmail Efe Ceylan idaresindeki 41 PM 165 plakalı otomobile, D-100 Karayolu Ankara yönünde seyir halinde olan Enis Aydaş idaresindeki 34 DJ 2389 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 PM 165 plakalı otomobil refüjün üzerine çıkarken, 34 DJ 2389 plakalı otomobil de Leyla Atakan Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Fatih Baş idaresindeki 41 SR 218 plakalı otomobile çarptı.
Zincirleme kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri 41 PM 165 plakalı araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Efe Ceylan ve yanındakiler Ravza Ceylan, Nurcan Ceylan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada acil sağlık ekipleri de 34 DJ 2389 plakalı otomobilin sürücüsü Enis Aydaş ile yanındaki ismi öğrenilemeyen yaralıya müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Işıklı kavşakta zincirleme kaza: 6 yaralıIşıklı kavşakta zincirleme kaza: 6 yaralıIşıklı kavşakta zincirleme kaza: 6 yaralıIşıklı kavşakta zincirleme kaza: 6 yaralı

PARTNERNişantaşı’nda el eleNişantaşı’nda el ele
Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralıSamsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı
Batan bottaki kaçakları tur teknesi kurtardı Batan bottaki kaçakları tur teknesi kurtardı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen'le pozlarını eleştirenlere isyan etti 'Olduğunuzdan daha mı günahsız...'

Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen'le pozlarını eleştirenlere isyan etti 'Olduğunuzdan daha mı günahsız...'

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

İlginizi Çekebilir

Konya'da restoranda gürültü kavgası: Ölü ve yaralılar var

Konya'da restoranda gürültü kavgası: Ölü ve yaralılar var

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!

İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!

İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi

Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.