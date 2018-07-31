Işıklı kavşakta zincirleme kaza: 6 yaralı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde iddialara göre kırmızı ışıkta geçen bir otomobile, ana yoldan gelen başka bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Kartepe Köseköy Işıklar Mevkii'nde meydana geldi. Işıklı kavşakta Köseköy Mahallesi Nur Caddesi üzerinden D-100 Karayolu Ankara istikametine bağlanan yolda İsmail Efe Ceylan idaresindeki 41 PM 165 plakalı otomobile, D-100 Karayolu Ankara yönünde seyir halinde olan Enis Aydaş idaresindeki 34 DJ 2389 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 PM 165 plakalı otomobil refüjün üzerine çıkarken, 34 DJ 2389 plakalı otomobil de Leyla Atakan Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Fatih Baş idaresindeki 41 SR 218 plakalı otomobile çarptı.

Zincirleme kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri 41 PM 165 plakalı araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Efe Ceylan ve yanındakiler Ravza Ceylan, Nurcan Ceylan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada acil sağlık ekipleri de 34 DJ 2389 plakalı otomobilin sürücüsü Enis Aydaş ile yanındaki ismi öğrenilemeyen yaralıya müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

