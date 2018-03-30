HABER

Işıl'dan 3 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

BODRUM'da salı günü garson olarak çalıştığı iş yerine gittiğini söyleyerek evinden çıkan Işıl Karaca'dan (18) bir daha haber alınamadı.

Işıl'dan 3 gündür haber alınamıyor

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da salı günü garson olarak çalıştığı iş yerine gittiğini söyleyerek evinden çıkan Işıl Karaca'dan (18) bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarı sonrası Karaca'nın bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Ortakent Mahallesi'nde yaşayan Işıl Karaca, salı günü garsonluk yaptığı alışveriş merkezindeki restorana gitmek için evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyince meraklanan annesi Türkan Karaca (40), kızının bulunması için polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karaca'nın salı günü iş yerine hiç gitmediği anlaşıldı. Işıl Karaca'nın bulunması için polis ve jandarma çalışma başlattı. 4 çocuk annesi Türkan Karaca, "Ben bir anneyim. Kızım gittiğinden beri ailece çok perişanız. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Şu an kızımın durumu nasıl, ne yiyor, ne içiyor ve nerede hiçbir fikrim yok. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızım kaçmış da olabilir, kaçırılmış da ama yaşı da tutuyor, kaçmasına da gerek yok. Haber alamadığımız için kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce eve dönmesini istiyorum" dedi. Anne Karaca, kızını gören ya da yerini bilenlerin polise ve jandarmaya ulaşmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Işıl'dan 3 gündür haber alınamıyor

Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü varVenezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldiCHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktıİş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.