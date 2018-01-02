Isınmak isterken zehirlenerek öldü

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, evinde ısınmak için kovada taş kömürü yakan Hatice Gökoğlu (82), odaya dolan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
Torbalı'ya yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Sarılar Mahallesi'nde oturan Hatice Gökoğlu, ısınmak için kovada yaktığı taş kömürünü tam köz haline gelmeden odasına getirdi. Gökoğlu, bir süre sonra odaya dolan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Öğle saatlerinde annesini ziyarete gelen Ayşe Gökoğlu, defalarca zili çalmasına rağmen yanıt alamayınca komşulardan yardım istedi. Kapıyı komşularının yardımıyla kırarak içeri giren Ayşe Gökoğlu, annesinin cansız bedenini buldu. Hatice Gökoğlu'nun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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