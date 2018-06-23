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İşitme engelli eşi, yanında lokomotif çarpması sonucu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 13:42 | Son Güncelleme

SİVAS'ta tel örgülerle kapatılan hemzemin geçitte eşi Neziha Kaya (71) ile birlikte geçmek isteyen işitme engelli Rahmi Kaya (76) lokomotifin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İrfan ÖZŞEKER/SIVAS, (DHA) - SİVAS'ta tel örgülerle kapatılan hemzemin geçitte eşi Neziha Kaya (71) ile birlikte geçmek isteyen işitme engelli Rahmi Kaya (76) lokomotifin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı yara almadan atlatan eşi ise büyük şok yaşadı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi, Kızılırmak Köprüsü yakınlarında, etrafı yayaların geçmemesi için tel örgülerle çevrili hemzemin geçitte meydana geldi. Neziha ve Rahmi Kaya çifti, hemzemin geçidin açık olduğu tel örgü kısımdan Karşıyaka Mahallesi'ne geçmek istedi. Bu sırada makinist G.C. yönetimindeki DE 33 035 seri numaralı lokomotif hemzemin geçide yaklaştı. Lokomotifi fark eden Neziha Kaya kendini rayların yanına atarak kurtardı. Ancak sesi duyamayan işitme engelli eşi Rahmi Kaya'ya lokomotif çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Rahmi Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'ya çarparak ölümüne neden olan lokomotif ise yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

EŞİ FERYAT ETTİ

Yanında yürüdüğü eşine gözleri önünde lokomotif çarpan Neziha Kaya büyük şok yaşadı. Ağıt yakan Kaya, "Aslanım, ayakkabıların da buradaymış. Aslanım, nasıl vurdular bize. Bana da vursaydı. Ben de buraya yatsaydım. Aslanım böylemiydi vaadin. Morga beraber gitseydik" diyerek feryat etti. Yaşlı kadını olay yerindekiler sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kazayı haber alarak olay yerine gelen Kaya'nın yakınları da sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Rahmi Kaya'nın cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Trafiğe kapatılan hemzemin geçitte yayaların geçişini engellemek için konulan tel örgülerin bir kısmının sökülmüş olduğu ve yayaların burayı kullandıkları görüldü. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan lokomotif makinisti G.C. ifadesi alınmak üzere plis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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