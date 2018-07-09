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'İşitme engelli Esra, cezaevi firarisi tarafından kaçırıldı' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

BODRUM'daki evlerinden 3 gün önce markete gitmek için çıktığı belirtilen işitme engelli Esra Dağ'dan (25) haber alınamıyor.

'İşitme engelli Esra, cezaevi firarisi tarafından kaçırıldı' iddiası

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'daki evlerinden 3 gün önce markete gitmek için çıktığı belirtilen işitme engelli Esra Dağ'dan (25) haber alınamıyor. Polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan Dağ'ın yakınları, genç kızın, sosyal medyada tanıştığı cezaevi firarisi Fahri K. (38) tarafından kaçırıldığını öne sürdü.
Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Esra Dağ, iddiaya göre, 6 Temmuz Cuma günü markete gitmek için evden çıktı. Dağ, 2 saat geçmesine rağmen dönmeyince yakınları, merak edip, aramaya çıktı. Markete gitmediği belirlenen Dağ, gidebileceği yerlerde de bulunamayınca yakınları, polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Dağ'ın yakınları, genç kızın fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşıp, gören ya da yerini bilenlerden yardım istedi.
'GELİRSEM YAKALARSINIZ, KIZI KİMSEYE VERMEM' DEMİŞ
3 gündür haber alınamayan Esra Dağ'ın eniştesi Mehmet Emin Oruç, "Esra'nın Facebook'ta 1,5 aydır görüştüğü biri varmış. Bu kişinin cezaevi firarisi Fahri K. olduğunu öğrendik. Jandarma, bu kişinin 9 ayrı suçtan sabıkalı cezaevi firarisi olduğunu ve Eskişehir'de yaşadığını tespit etti. Bu kişi, kendi ailesini de arayıp, 'Size gelin getiriyorum' demiş. Polis bu kişinin Eskişehir'de yaşadığı eve baskın yapmış ama evde kimse yokmuş. Daha sonra bir şekilde telefonuna ulaşılmış, 'Gelirsem yakalarsınız. Kızı kimseye vermem' deyip, telefonu kapatmış. İşitme engelli olduğu için Esra kendisini iyi ifade edemiyor. Esra'yı gören ya da yerini bilenlerin 05428126464 numaralı telefondan bize ulaşmalarını rica ediyoruz" dedi.
Oruç, baldızını kaçırdığını ileri sürdüğü Fahri K.'nin 'Serhat Sezer Sezgin' sahte ismini kullandığını da kaydetti.
Mehmet Emin Oruç, baldızı Esra Dağ ile onu kaçırdığını öne sürdüğü Fahri K.'nin fotoğraflarını Facebook'taki hesabından paylaşıp, görenlerden ve yerini bilenlerden kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

FOTOĞRAFLI

'İşitme engelli Esra, cezaevi firarisi tarafından kaçırıldı' iddiası'İşitme engelli Esra, cezaevi firarisi tarafından kaçırıldı' iddiası'İşitme engelli Esra, cezaevi firarisi tarafından kaçırıldı' iddiası'İşitme engelli Esra, cezaevi firarisi tarafından kaçırıldı' iddiası

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DİLERİM BAŞINA KÖTÜ ŞEYLER GELMEZ DİLERİM... , HE RGÜNÜMÜZ ACI KEDERLERLE DOLUYOR
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