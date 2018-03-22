İşitme engellileri 15 milyon lira dolandırdılar

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA'da kooperatif kurma bahanesiyle çok sayıda işitme engelliyi 15 milyon lira toplayarak dolandıran suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, liderliğini İ.A.'nın yaptığı 19 kişilik suç örgütü, 2015'te kooperatif arsası sahibi olmak ve kar payı verme bahanesiyle Türkiye genelinde yaklaşık 230 işitme engellinin çoğuna bankadan kredi çektirerek para topladı. Yaklaşık 15 milyon para toplayan çete üyeleri daha sonra ortadan kayboldu. Dolandırıldıklarını fark eden bazı vatandaşların ihbarı ile soruşturma başlatıldı. Soruşturma aşamasında yapılan operasyonda şüpheliler İ.A., V.Ç., B.E., İ.A., B.A., ve O.A.'ya ait ikamet ve iş yeri olmak üzere 7 ayrı adreste 2016 yılında arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde bir şirkete ait çok sayıda doküman, belge ve dijital materyaller ile çok sayıda şahsa ait ortaklık senetleri ve üye belgelerine el konuldu.

KOOPERATİFİ DOLANDIRICILIK İÇİN KURMUŞLAR

Bankalar ve kurumlar ile yapılan yazışmalar, detaylı araştırma ve çalışmalar ile alınan müşteki ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin işitme engelli müştekileri engellerinden faydalanmak suretiyle dolandırdıkları belirlendi. Soruşturma savcısının talimatı ile el konulan belgeler üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişlerince bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Bakanlık müfettişleri tarafından düzenlenen raporda kooperatifin örgüt lideri İ.A. tarafından asli amacı olan konut inşaatı yapmak üzere kurulmadığı, aksine zimmet suçunu işlemek üzere kurulduğu belirtildi.

KATILDIĞI TV PROGRAMI SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıldıklarını belirten işitme engelliler, 20 Mart 2018'de ulusal bir televizyondaki programa katıldı. Dolandırdığı vatandaşları televizyonda gören İ.A., telefon ile programa bağlanarak 21 Mart 2018'de yapılacak canlı yayına bizzat katılacağını ve iddiaları yanıtlayacağını söyledi. Belirtilen tarihteki programa katılan İ.A., program bitiminin ardından gözaltına alındı. İ.A. ile birlikte hareket eden 18 kişi hakkında da gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.