HABER

İşitme engellileri dolandıran çetenin 7 üyesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:19 | Son Güncelleme

ANKARA'da kooperatif kurma bahanesiyle çok sayıda işitme engelliyi 15 milyon lira toplayarak dolandıran suç örgütünün üyesi 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da kooperatif kurma bahanesiyle çok sayıda işitme engelliyi 15 milyon lira toplayarak dolandıran suç örgütünün üyesi 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Liderliğini İrfan A.'nın yaptığı 19 kişilik suç örgütü, 2015'te kooperatif arsası sahibi olmak ve kar payı verme bahanesiyle Türkiye genelinde yaklaşık 230 işitme engelliye bankadan kredi çektirerek para topladı. Yaklaşık 15 milyon para toplayan çete üyeleri daha sonra ortadan kayboldu. Dolandırıldıklarını fark eden bazı vatandaşların ihbarı ile soruşturma başlatıldı. Soruşturma aşamasında yapılan operasyonda bazı şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda bir şirkete ait çok sayıda doküman, belge ve dijital materyaller ile çok sayıda şahsa ait ortaklık senetleri ve üye belgelerine el konuldu.
KOOPERATİFİ DOLANDIRICILIK İÇİN KURMUŞ
Bankalar ve kurumlar ile yapılan yazışmalar, detaylı araştırma ve çalışmalar ile alınan mağdur ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin şikayetçileri engellerinden faydalanmak suretiyle dolandırdıkları belirlendi. Soruşturma savcısının talimatı ile el konulan belgeler üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişlerince bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Bakanlık müfettişleri tarafından düzenlenen raporda, kooperatifin örgüt lideri İrfan. A. tarafından asli amacı olan konut inşaatı yapmak üzere kurulmadığı, aksine zimmet suçunu işlemek üzere kurulduğu belirtildi.
ÖRGÜT LİDERİ İLE BİRLİKTE 7 KİŞİ TUTUKLANDI
Dolandırıldıklarını söyleyen işitme engelli vatandaşlar, 20 Mart 2018'de ulusal bir televizyondaki programa katıldı. Dolandırdığı vatandaşları televizyonda gören İrfan A., telefon ile programa bağlanarak, 21 Mart 2018'de yapılacak canlı yayına bizzat katılacağını ve iddiaları yanıtlayacağını söyledi. Belirtilen tarihteki programa katılan İrfan A., program bitiminin ardından gözaltına alındı. Geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından, dün akşam saatlerinde Ankara Adliyesine getirilerek savcılığa çıkartıldı. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında İrfan A.'nın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!
Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!
Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktıTürkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.