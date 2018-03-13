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İskele düştü, boyacılar 6. katın demir şebekesinde mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 16:09 | Son Güncelleme

Adana’da 7 katlı binayı boyayan işçiler, üzerinde durdukları iskelenin aşağı düşmesi sonucu 6’ncı katın penceresinin demir şebekesinde mahsur kaldı.

Adana’da 7 katlı binayı boyayan işçiler, üzerinde durdukları iskelenin aşağı düşmesi sonucu 6’ncı katın penceresinin demir şebekesinde mahsur kaldı. İşçileri itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi 2002 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Tahvil ve Abdullah İlter isimli boyacılar bir binanın dışını boyamak için anlaştı. 7 katlı binanın dışını boyamaya başlayan işçiler, 6. kata geldiklerinde üzerinde durdukları iskele henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bu sırada işçiler 6. katın demir şebekesine tutunarak mahsur kaldı. Çevreden olayı görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, boyacıları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Kurtulan boyacılar işlerine devam etti.

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