İskenderun'a şehit ateşi düştü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin ilinde PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.
Şehidin Karayılan Mahallesi'ndeki evine gelen İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi anne Nuran Vurdal'a verdi. Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan anne Nuran Vurdal'a hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Babası Ahmet Vurdal'ı bir süre önce kaybettiği belirtilen şehidin, bekar ve 3 kardeşten ortancası olduğu öğrenildi. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları da başsağlığı için eve akın etti. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakiben İskenderun'da toprağa verileceği bildirildi.
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