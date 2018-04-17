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İskenderun’da cinsel istismar iddiasına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’nde zihinsel engelli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat A’yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’nde zihinsel engelli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat A’yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. İskenderun sahil kenarında gözaltına alınan Murat A. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Murat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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