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İskenderun'da, kaçak yollardan ülkeye giren 10 göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 00:08 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kaçak yollardan ülkeye giriş yapan 10 göçmen, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İskenderun'da, kaçak yollardan ülkeye giren 10 göçmen yakalandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kaçak yollardan ülkeye giriş yapan 10 göçmen, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İçinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir minibüs, polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Polisin havaya ateş açarak ikazda bulunduğu minibüs, yaşanan kovalamacada önü kesilerek durduruldu. Minibüstekileri indiren polis, uyrukları henüz belli olmayan 10 kaçak göçmeni gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçak göçmenlerin uyruklarını belirlenmek için çalışmalara devam ediyor.

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