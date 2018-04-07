İskenderun'da otobüs ile TIR çarpıştı: 10 yaralı

İSKENDERUN(Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Kaza, E-5 Karayolu'nda Azganlık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Lütfü Y. yönetimindeki 31 ZP 7229 plakalı TIR, Mustafa Ö. yönetimindeki 42 KD 599 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, şoför Mustafa Ö. ile otobüsteki 9 yolcu yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAF
Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!
Serkan Çelebi yakalandı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim
Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor
İsrail askerleri Filistinli gazeteciyi öldürdü
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!
Prenses uzaylıya döndü! Görenler tanıyamıyor
Bahçeli talimat verdi! MHP'li başkanlar adım adım takip edilecek
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum