İskenderun’da sahte bal ve pekmez ele geçirildi

Hatay’ın ilçesi İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik yaptığı uygulamada sahte bal ve pekmez satan bir kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıstan 110 kilo sahte bal ve 20 kilo sahte pekmez ele geçirildi.

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri SSK Hastanesi çevresinde yaptıkları denetimlerde Suriye uyruklu olduğu tespit edilen bir kişinin bal satışı yaptığını tespit etti. Yapılan denetimde satıcının satmaya çalıştığı 110 kilo bal ve 20 kilo pekmezin sahte olduğu tespit edildi.

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, denetim sonrasında ekiplerin seyyar satıcıya ceza keserek söz konusu ballara el koyduğunu ifade ederek, “Ekiplerimiz kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ele geçirilen sahte bal ve pekmezler ise imha edilecek” dedi.

Zabıta ekiplerini yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, halk sağlığını tehdit eden, ucuz ve kalitesiz ürün satarak haksız rekabet oluşturanlara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.