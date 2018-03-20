İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- İSKENDERUN’da, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen altı ayrı operasyonda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Polisler, damda hint keneviri yetiştirildiğini de tespit etti.
İskenderun Emniyet Müdürlüğü’nün Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 8 şüphelinin yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.
Söz konusu olaylarda toplamda 48 gram esrar, 18 gram kenevir tohumu, 92 adet captagon uyuşturucu hap, 2 gram kokain ele geçirildi. Ekipler bir evin damında da tenekelere dikilen 200 tane kenevir bitkisini ele geçirdi.
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