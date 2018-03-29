HABER

İskitler Oto Sanayi Sitesi’nde yangın: 6 iş yeri kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

ANKARA’daki İskitler Oto Sanayi Sitesi’nde, otomobil lastiği satışı yapılan iş yerinde, gece çıkan yangında, 6 dükkan kullanılamaz hale geldi.

İskitler Oto Sanayi Sitesi’nde yangın: 6 iş yeri kül oldu

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA’daki İskitler Oto Sanayi Sitesi’nde, otomobil lastiği satışı yapılan iş yerinde, gece çıkan yangında, 6 dükkan kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde, İskitler Oto Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Otomobil lastiği satışı yapılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda lastik alev alırken, yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, 5 iş yerine sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen 6 iş yerindeki lastik ve otomobil malzemeleri kül oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İskitler Oto Sanayi Sitesi’nde yangın: 6 iş yeri kül olduİskitler Oto Sanayi Sitesi’nde yangın: 6 iş yeri kül oldu

Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş kararTrump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar
'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum''Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum'
Irak'tan flaş Sincar açıklamasıIrak'tan flaş Sincar açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.