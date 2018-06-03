İslahiye'de 2 dönüm buğday ekili tarla yandı

Kadir ÇELİK GAZİANTEP(DHA) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, buğday ekili tarlada çıkan yangında 2 dönüm ekili alan yandı. Yangın, ilçe merkezine 5 kilometre mesafedekiTürkbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Sevim'e ait 2 dönüm buğday ekili alanda, iddiaya göre elektrik tellerinin neden olduğu sanılan yangın başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına önce tarla sahiplerinin yakınları ellerine geçirdikleri yangın söndürme tüpü ve çalılarla müdahale etti. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, çiftçilerin traktörle müdahalesiyle yangın dehada büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 dönüm ekili alan yandı.

