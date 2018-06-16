İslahiye'de 2 otomobil çarpıştı 8 yaralı

GAZİANTEP?in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Hassa çevreyolunun 15'inci kilometresindeki Boğaziçi mevkiinde meydana geldi. Hassa yönüne giden Nihat Yılmaz (41) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yalçın Erdağ'ın (27) kullandığı 33 AK 944 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abidin Erdağ (56), Meryem Zurnacı (80) Nazlı Erdağ (57), Zeynep Kartal (22), Mahmut Can Erdağ (3) ve Hevin Musa (20) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Zeynep Zurnacı Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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