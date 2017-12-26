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İslahiye'de 44 asker yedikleri yemekten zehirlendi (2)

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 12:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevli askerlerin zehirlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hastaneye kaldırılan askerlerden 40'ının taburcu olduğu, konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Gaziantep'te bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı ve 2'nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığının (İslahiye) Şehit Üsteğmen Alpay Başaran kışlasında; saat 01.00'dan itibaren sabaha kadar 44 erin rahatsızlanarak revire müracaatı sonrasında kontrol amaçlı olarak İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevki gerçekleşmiştir. Sevk edilen personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Hastaneye başvuran 44 personelden 40'ı taburcu edilmiştir. Bakanlığımızca olaya ilişkin süreç yakinen takip edilmekte olup, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

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