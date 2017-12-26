İslahiye'de 44 asker yedikleri yemekten zehirlendi (3)

SAĞLIK BAKANLIĞI: 41 ASKER TABURCU EDİLDİ
Sağlık Bakanlığı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevli askerlerin zehirlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle İslahiye Devlet Hastanesi'ne başvuran 44 askerden 41'inin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Akşam yemeğinin ardından bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ateş şikayetleri ile acil servise başvuran askerlere gerekli tetkikler yapılarak tedavilerine hızlı bir şekilde başlanmıştır. Mevcut bulgularla hayati tehlikesi olan hasta bulunmamaktadır. 44 hastadan 41'i taburcu edilmiştir. Tetkiklerinin sonuçlanması beklenen ve tedavisi devam eden 3 hasta acil serviste müşahedede takip edilmektedir."
Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...
Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'ün tepkisine destek!
Erdoğan Çad'da... Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı
Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı
Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!
Meghan Markle'dan ilginç selam
Sabah oldu korkunç görüntü ortaya çıktı
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek
Xiaomi Mi Max 3 çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum