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İslahiye'de 44 asker yedikleri yemekten zehirlendi (3)

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 13:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

SAĞLIK BAKANLIĞI: 41 ASKER TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevli askerlerin zehirlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle İslahiye Devlet Hastanesi'ne başvuran 44 askerden 41'inin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Akşam yemeğinin ardından bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ateş şikayetleri ile acil servise başvuran askerlere gerekli tetkikler yapılarak tedavilerine hızlı bir şekilde başlanmıştır. Mevcut bulgularla hayati tehlikesi olan hasta bulunmamaktadır. 44 hastadan 41'i taburcu edilmiştir. Tetkiklerinin sonuçlanması beklenen ve tedavisi devam eden 3 hasta acil serviste müşahedede takip edilmektedir."

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