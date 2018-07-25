İslahiye'de kapkaç şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, yolda yürüyen Suriyeli kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan ve kimlikleri güvenlik kamerasından saptanan 2 şüpheli tutuklandı.

Geçen pazartesi günü Erenler Mahallesi'nde gece yürüyerek evine giden Suriye uyruklu kadının yanına yaklaşanlar çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp kaçtı. Kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledikten sonra, kapkaçın M.C. ve A.A. tarafından yapıldığını belirledi.

Harekete geçen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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