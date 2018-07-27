İslahiye'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanda çıkan karadan ve havadan müdahale ile söndürülen yangında 15 dekarlık alan kızılçam yandı.

Sulumağara Mahallesi'nin Çondere mevkiinde bulunan ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine Kilis ve Hassa'dan da itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle müdahale ettiği yangına Hatay'dan gelen helikopterde havadan destek verdi. Ekiplerin 3 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 15 dekarlık kızılçam yandı.

Ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

