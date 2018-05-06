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İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 16:56 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.  Kaza, öğle saatlerinde, çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi.

İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Yüksel Y. yönetimindeki 31 U 1445 plakalı otomobil ile Hasan T.'nin kullandığı 31 NL 363 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Gönül T., Hatice Ç., Ayşe D., Elif G., Halis H., Hafize T. ve Hasan Y. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 9 yaralıyı ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Hasan Y., hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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