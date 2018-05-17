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İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı sebebiyle kapanacak yollar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, yarın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği toplantı sebebiyle bu geceden itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları açıkladı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği toplantı sebebiyle bu gece 23.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, yarın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği toplantı sebebiyle bu geceden itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği toplantı sebebiyle bu gece 23. 00'den ve yarın saat 11.00'den itibaren etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollarla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

BU GECE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR ŞU ŞEKİLDE;
Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağından Kadırgalar Adil Baba kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH OLARAK İSE;
Akım Asker Ocağı caddesinden divan kavşağı istikametine yönlendirilecek.

YARIN TRAFİGE KAPATILACAK YOLLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;
Gümüş Caddesi Harbiye Ordu evi girişi ışıklardan Adil Baba kavşağına kadar çift yönlü kapanacak, Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Caddesi girişinden Adil baba kavşak ve Abdi İpekçi caddesine kadar çift yönlü kapanacak, Kadırgalar Caddesi Bayıldım Girişinden, Mim Kemal Öke caddesine kadar kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR ŞU ŞEKİLDE;
Bayıldım Caddesi ile Vodafone Arena Stadı arkasından Karaköy ve Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

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