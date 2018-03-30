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İşlek caddede ters yönde otomobili ile ilerledi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 12:51 | Son Güncelleme

BURSA'da yoğun trafiğin olduğu caddede otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücü, diğer sürücüleri tedirgin etti.

İşlek caddede ters yönde otomobili ile ilerledi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da yoğun trafiğin olduğu caddede otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücü, diğer sürücüleri tedirgin etti. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Otomobili ile ters yönde seyreden sürücü, diğer sürücüleri zorladı. Bu anlar ise görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

FOTOĞRAF

İşlek caddede ters yönde otomobili ile ilerledi

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