İşletmeci şikayet etti, bakanlık belediye hakkında soruşturma izni verdi

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde çay bahçesi işletmecisi ile burayı mühürleyen belediye arasındaki hukuk mücadelesinde, şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı'nca belediye hakkında soruşturma izni verildi.

Kocaali Belediyesi'nce yaklaşık 1 yıl önce Karasu ilçesi sınırındaki sahile çay bahçesi yapılmak üzere ihaleye çıkıldı. Daha proje aşamasındayken, çevresindeki yazlıkçılar tarafından 'Ses olur, denizi göremeyiz' denilerek, karşı çıkılan alan, ihaleyle kiralandı. Yazlıkçılar, tesiste amacına uygun olmayarak nişan ve düğün yapıldığını belgeleyerek, işletme sahibini belediyeye şikayet etti. Kocaali Belediyesi tarafından işletmecinin sözleşmeye aykırı davrandığını tespit edilerek, ihale iptal edilip, çay bahçesini mühürlendi.

İhale iptal edilince işletme sahibi, mağdur edildiğini savunarak, geçen aylarda Kocaali Belediyesi'ni mahkemeye verdi. Dava süreci sonunda yerel mahkeme, Kocaali Belediyesi'ni 25 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Belediye, mahkemenin verdiği kararı bir üst mahkemeye taşıdı. İşletme sahibi, bu kez 'Yapılacak olan yapı sökülüp takılabilir' ifadesi koyulmadığının fark edilmesi üzerine aynı gün 2 ayrı sözleşme yapılıp, aynı karar sayısıyla iki farklı encümen kararı alındığı gerekçesiyle Kocaali Belediyesi'ni İçişleri Bakanlığı'na şikayet etti. Şikayeti değerlendiren bakanlık, soruşturma yapılmasına karar verince yetkililer, konuyla ilgili Kocaali Belediyesi'nde incelemelerde bulundu.

'İŞLETMENİN İHALESİNİ İPTAL EDİP, MÜHÜRLEDİK'

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, karışıklığın, işletmenin sözleşmeye aykırı davranmasıyla başladığını belirterek, "Oraya tamamen imara uygun, söküp, takılabilir bir yapı olarak değerlendirmek istedik. Tabi bu bölgenin hemen çevresinde evleri bulunan yazlıkçılar, bizim bu kararımıza 'Önümüz kapanmasın, sesten rahatsız oluruz' diyerek itiraz ettiler. Hatta 'Parasını biz verelim' dediler biz kabul etmedik. Çünkü vatandaşımızın burası ile alakalı bir talebi var. Bizi şikayet ettiler; ancak biz yaptık. Daha sonra bizim burayı ihale ile verdiğimiz işletmeci ile çevresindeki yazlıkçılar arasında sıkıntı yaşanmaya başladı. Bunun neticesinde çevredeki yazlıkçılar, işletme ile alakalı birçok görüntülü kayıt, belge sundular bize. İşletmede aykırı olmasına rağmen düğün ve nişan yapıldığına dair. Bizde defalarca uyardık, sözleşmeye aykırı devam ettiği için işletmenin ihalesini iptal edip, mühürledik" dedi.

Başkan Acar, olayda kasıt değil; kusur olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"İşletmeci kendisinin mağdur edildiğini iddia ederek, mahkemeye verdi. Bir mahkeme sürecimiz oldu ve yerel mahkeme belediyenin 25 bin TL'lik tazminat ödemesine kararı verdi. Biz de yaptığımız işte haklı olduğumuzu ifade ettik ve karara itiraz ederek, bir üst mahkemeye başvurduk. İşletmeye bir yıl önce verilen encümen kararında prosedürle ilgili bir hata yapılmış. Hazırlanan ilk kararda 'Yapılacak olan yapının sökülüp takılabilir' yapılması gerektiği atlanmış, bu hata aynı gün fark edilerek yeni karar hazırlanmış, ancak ikinci karara da aynı sayı verilmiş. Biz bunu fark ettiğimizde Yazı İşleri Müdürü'nün savunmasını istedik. Ve kınama cezası verdik. Yapılan bu hata da belediyemizin herhangi bir menfaat sağlamak gibi bir durumu asla olmadı. Herhangi bir kasıtla yapılan bir işlem yok, ancak kusur var. Bizim işletme ile alakalı bir derdimiz yok. Bize gelen şikayetler üzerine incelemelerde bulunduk."

FOTOĞRAFLI

