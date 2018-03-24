İspanya’da ayrılıkçı liderlerin gözaltına alınması protesto edildi

İspanya’da ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin tutuklanması kararının ardından ayrılık yanlısı göstericiler ve polis arasında çatışma yaşandı.

İspanya Yüksek Mahkemesinin tutuklama kararı sonrası Barselona’da gösteriler başladı. İspanya Mahkemesi, aralarında Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Adayı Jordi Turull’un da olduğu 5 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin tutuklanmasının ardından bağımsızlık yanlısı göstericiler ile polis arasında yaşanan çatışmalar gece boyunca devam etti. İspanya Yüksek Mahkemesinin, Katalan siyasetçiler hakkında yasal işlem başlatmasının ardından yüzlerce ayrılık yanlısı gösterici ve polis arasında çatışma yaşandı. Ayrıca mahkeme, 25 Katalan liderin zimmetine para geçirme, devlete itaatsizlik ve yasa dışı bağımsızlık ilanı nedeniyle yargılanması gerektiğine hükmetti. Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanların 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

20’den fazla kişi yaralandı

Polis, dün gece göstericileri Barselona’daki federal binadan uzaklaştırmaya çalışırken arbede yaşandı. Polis ve ayrılıkçı göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 20’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Polisin coplarla göstericileri uzaklaştırmaya çalıştığı aktarıldı. Gösterilerin Katalonya’nın diğer bölgelerinde de sürdüğü aktarıldı. Ayrılık yanlıları, yüksek mahkeme yargıcının ve İspanya Kralı 6. Felipe’nin fotoğraflarının olduğu posterlerini yakarak bağımsızlık yanlısı sloganlar attı. Bazı protestocular polis hatlarını kırmaya çalıştıkça gerginlik şiddete dönüştü ve çatışmalar tırmandı.