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İspanyol sanatçıdan çocuklar için seramik atölyesi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:51 | Son Güncelleme

TRUMP Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery, 17 Mart Cumartesi günü İspanyol sanatçı Alfonso Ruiz Felipe’nin çocuklar için düzenleyeceği atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

İspanyol sanatçıdan çocuklar için seramik atölyesi

İSTANBUL, (DHA)- TRUMP Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery, 17 Mart Cumartesi günü İspanyol sanatçı Alfonso Ruiz Felipe’nin çocuklar için düzenleyeceği atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

Sanatçı Alfonso Ruiz Felipe, Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanıTrump Art Gallery’de, kendi eserlerinin de yer aldığı ‘Mareas/Gelgit’ adlı sergi kapsamında 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla atölye çalışması düzenleyecek. ‘Seramik Atölyesi’ ile Alfonso Ruiz Felipe çocukların hamurdan kişisel seramiklerini yapmasına yardımcı olacak, küçük sanatçılar içlerindeki potansiyeli ortaya çıkaracak.

Seramik hamurunu, kendilerine özgün bir biçimde şekillendirerek birer sanat eserine dönüştürecekleri atölye çalışması ile çocuklar hem keyifli vakit geçirecekhem de el becerilerini geliştirecekler.

(FOTOĞRAF)

İspanyol sanatçıdan çocuklar için seramik atölyesiİspanyol sanatçıdan çocuklar için seramik atölyesiİspanyol sanatçıdan çocuklar için seramik atölyesiİspanyol sanatçıdan çocuklar için seramik atölyesi

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