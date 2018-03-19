HABER

İspanyol sanatçıdan seramik sergisi Trump Art Gallery’de 

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'DE başarılı çalışmalara imza atan Alfonso Ruiz Felipe’nin ‘Mareas/Gelgit’ isimli seramik sergisi 14 Mart

İspanyol sanatçıdan seramik sergisi Trump Art Gallery’de 

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'DE başarılı çalışmalara imza atan Alfonso Ruiz Felipe’nin ‘Mareas/Gelgit’ isimli seramik sergisi 14 Mart İspanyol sanatçıdan seramik sergisi Trump Art Gallery’de İspanyol sanatçıdan seramik sergisi Trump Art Gallery’de İspanyol sanatçıdan seramik sergisi Trump Art Gallery’de İspanyol sanatçıdan seramik sergisi Trump Art Gallery’de

Ankara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybettiAnkara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybetti
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
FETÖ'de çocuk pornosu skandalı! FETÖ'de çocuk pornosu skandalı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...

İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.