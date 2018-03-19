İspanyol sanatçıdan seramik sergisi Trump Art Gallery’de 

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'DE başarılı çalışmalara imza atan Alfonso Ruiz Felipe’nin ‘Mareas/Gelgit’ isimli seramik sergisi 14 Mart
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