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Isparta ‘Belediye Davası’ yeniden görülecek

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 18:11 | Son Güncelleme

Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nin aralarında Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın da bulunduğu belediyeye yönelik operasyon sonrası açılan davaya ilişkin ceza kararları, Yargıtay 5.

Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nin aralarında Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın da bulunduğu belediyeye yönelik operasyon sonrası açılan davaya ilişkin ceza kararları, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.
Isparta Belediyesi’ne 23 Eylül 2011 tarihinde yapılan operasyonda aralarında MHP İl Başkanı İsa Yalçın ile birlikte Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın da bulunduğu 82 şüpheli ‘Örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak ve resmi evrakta sahtecilik’ gibi suçlamalarla yargılanmıştı. Yaklaşık 3 yıl süren duruşmalar sonrasında davanın görüldüğü Isparta Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 15 Mayıs 2014’de kararını vermişti. Belediye Başkanı Günaydın’ın toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı dava dosyası sanıklar tarafından itiraz hakkı kapsamında Yargıtay’a taşınmıştı.

Yeniden görülecek
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Isparta Belediyesi davasıyla ilgili mütalaasında şüpheliler hakkında ‘Terör örgütü kurmak’ suçundan verdiği beraat kararının da onanmasını istemişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nin şüpheliler hakkında verilen beraat kararlarını onaylarken, ceza kararlarının bozulmasına ve yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetti.

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