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Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 22:19 | Son Güncelleme

Isparta'da anne ve babası çalışmaya giden Emine S. (15) evde yalnızken odasında tavana bağladığı iple intihar etti.

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Sidre Mahallesi 4321 Sokak'ta ailesiyle oturan 10'uncu sınıf öğrencisi Emine S., anne ve babası gündelik işçi olarak çilek toplamaya gidince evde 10 yaşındaki erkek kardeşiyle kaldı. Kardeşi de sokağa çıktıktan sonra Emine S. iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında odasının tavanına bağladığı iple kendisini astı.

İPLE ASILI HALDE BULUNDU

Bir süre sonra eve dönen kardeşi, Emine S.'yi boynundan iple asılı halde buldu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Emine S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı öğrenerek eve gelen anne ve baba fenalık geçirdi.

Savcının incelemesinin ardından Emine S.'nin cenazesi otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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