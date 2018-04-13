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Isparta DEAŞ üyeliğinden yakalanan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olma suçundan gözaltına 1 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Isparta Şarkikaraağaç polisi, hakkında silahlı terör örgütü DEAŞ’a üye olma suçundan arama kaydı bulunan C.A.’nın ilçede bulunduğunu tespit etti.

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olma suçundan gözaltına 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Isparta Şarkikaraağaç polisi, hakkında silahlı terör örgütü DEAŞ’a üye olma suçundan arama kaydı bulunan C.A.’nın ilçede bulunduğunu tespit etti. Şarkikarağaç’ta polis tarafından yapılan operasyonla yakalanan C.A. gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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