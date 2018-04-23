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Isparta fuhuş operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 15:49 | Son Güncelleme

Isparta’da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Fatih Mahallesi’ndeki bir eve fuhuş operasyonu düzenledi.

Isparta’da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Fatih Mahallesi’ndeki bir eve fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda, bir kadın ile müşteri konumundaki erkek şahıs yakalandı. Emniyete sevk edilen 2 şahsın, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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