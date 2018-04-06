Isparta otogarında uyuşturucu operasyonu

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminalinde düzenlenen operasyonda kente uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda operasyon düzenledi. Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminalinde dün saat 20.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, Antalya’dan Isparta’ya gelen otobüste yolcu olarak bulunan A.T.’nin üzerinde şüphe üzerine narkotik polisi tarafından yapılan aramada 4 parça halinde yaklaşık hazırlanmış şekilde 10 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındığı ve emniyetteki gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.