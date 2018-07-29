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Isparta Yalvaç’taki fabrikada patlama: Ölü ve yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 02:21 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, biri fabrika sahibi 2 kişi de yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Isparta Yalvaç’taki fabrikada patlama: Ölü ve yaralı var

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, iplik ve halı fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 işçi öldü, fabrika sahibi ile 1 işçi olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yalvaç'ta faaliyet gösteren iplik ve halı fabrikasınının boya bölümündeki buhar kazanı geçtiğimiz akşam saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Patlamada, yakın bölgede olduğu öne sürülen Halil Akpınar (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Patlama sonucunda, işletme sahibi Mehmet Üçkardeş (47) ile çalışan işçilerden Yakup Kalkan (23) yaralandı.

DURUMU AĞIR

Durumun haber verilmesiyle birlikte, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları daha sonra Yalvaç Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti.
Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İHA

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