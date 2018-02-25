Isparta’da 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğu ölü olarak bulundu.
Olay, bugün öğleden sonra Sütçüler’e bağlı Belence köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı saatlerde N.E.’den (14) haber alamayan babası eve gitti. Evin önündeki garaj kısmına giden babanın, N.E.’yi hareketsiz vaziyette bulduğu öğrenildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapıkları kontrollerde 14 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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