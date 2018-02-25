HABER

Isparta’da 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 20:15 | Son Güncelleme

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğu ölü olarak bulundu.Olay, bugün öğleden sonra Sütçüler’e bağlı Belence köyünde meydana geldi.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğu ölü olarak bulundu.
Olay, bugün öğleden sonra Sütçüler’e bağlı Belence köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı saatlerde N.E.’den (14) haber alamayan babası eve gitti. Evin önündeki garaj kısmına giden babanın, N.E.’yi hareketsiz vaziyette bulduğu öğrenildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapıkları kontrollerde 14 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Osman Cavcı şimdilerde ne yapıyor?

Osman Cavcı şimdilerde ne yapıyor?

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hırsızlık şüphelisini önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Hırsızlık şüphelisini önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Hırsızlık şüphelisini önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Hırsızlık şüphelisini önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Adıyaman’da otomobil takla attı: 5 Yaralı

Adıyaman’da otomobil takla attı: 5 Yaralı

Ordu’da daire yangını

Ordu’da daire yangını

Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.