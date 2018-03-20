Isparta'da 18 köpek ölüsü bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'daki Deri Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında zehirlendiği tahmin edilen, aralarında yavruların da yer aldığı 18 köpek ölüsü bulundu. 4'ü yavru 6 köpek ise tedaviye alındı.

Isparta Hayvanları Koruma Derneği (ISHAYKO) üyesi hayvanseverler, geçen pazar günü başıboş hayvanları beslemek için gittikleri Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında çok sayıda köpeğin hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemede zehirlendiklerinden şüphelenilen 18 köpeğin öldüğü belirlendi. Ölmek üzere olan 2'si yetişkin 6 köpek ise hayvanseverler tarafından Isparta Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne yetiştirilerek veterinerlere teslim edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

ISHAYKO yetkilileri ve hayvanseverlerin ihbarı üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri köpeklerden birini incelemek üzere götürdü. Isparta Belediyesi'nde görevli veterinerler de bölgeye gelerek incelemede bulundu. İncelemeler sonucunda ölen hayvanlar belediye temizlik işleri ekibi tarafından toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı. ISHAYKO Başkanı Aynur Gül Asem ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Önder Durmuş, olayın incelenmesi için suç duyurusunda bulundu.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Isparta Belediyesi de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 Mart 2018 Pazar günü öğle saatlerinde ilimiz Deri Organize Sanayi Bölgesi mevkiinden köpeklerin zehirlendiği iddiasıyla gelen ihbar üzerine, belediye veteriner hekimlerimiz ihbarı anında değerlendirip, Deri Organize Sanayi mevkiine ivedilikle geçmişlerdir. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve belediye veteriner hekimlerimizin olay yerinde yapmış oldukları incelemeler sonucunda yavru ve yetişkin toplam 18 köpeğin öldüğünü tespit etmişlerdir. Olay sonucunda zehirlenme şüpheli hayvanlardan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından analiz için numune alınmıştır. Belediye veteriner hekimlerimizce Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2 yetişkin ve 4 yavru köpek tedaviye alınmıştır. Yavru ve yetişkin köpekler tedaviye cevap vererek hayata tutunmuşlardır. Söz konusu tedaviye alınan hayvanların bir süre daha Rehabilitasyon Merkezimizde müşahede altında tutulmasına karar verilmiştir. Kimsesiz sokak hayvanlarının aşılama, kısırlaştırma, bakım ve gerekli tıbbi müdahaleleri yapılarak, onları sokaklarımızda yaşatmaya çalışıyoruz, halkımızdan bu konuda duyarlı ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz."

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