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Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 19:18 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak Isparta Emniyeti Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlükleri tarafından dün yapılan çalışmalarda biri yoklama kaçağı olmak üzere 3 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, EGM koordinesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik Isparta genelindeki 20 okul çevresi ile okullara yakın bölgede bulunan internet kafe, oyun salonu ve umuma açık yerler olmak üzere toplam 102 işyerine şok baskınlar düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak Isparta Emniyeti Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlükleri tarafından dün yapılan çalışmalarda biri yoklama kaçağı olmak üzere 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, EGM koordinesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik Isparta genelindeki 20 okul çevresi ile okullara yakın bölgede bulunan internet kafe, oyun salonu ve umuma açık yerler olmak üzere toplam 102 işyerine şok baskınlar düzenlendi. Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bağlı 184 polisten oluşan 48 ekibin katıldığı uygulamalarda bin 656 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. GBT sorgulamalarında, biri yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında ayrıca, okul çevresi ve yakın bölgelerdeki 59’u servis aracı olmak üzere, toplam 423 araç kontrol edildiği ve kusurlu görülen 12 araç ile sürücülere işlem yapıldığı bildirildi.

Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın

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Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın

Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın
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Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın

Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın
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Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın

Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın
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Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın

Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın
5 / 7

Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın

Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın
6 / 7

Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın

Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın
7 / 7

Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın

Isparta’da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın
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