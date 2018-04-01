Isparta’da 260 polis ve 40 ayrı noktada eş zamanlı uygulama

EGM koordinesinde, Isparta emniyet Müdürlüğü ekiplerince 260 polis ve 40 ayrı noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Türkiye Huzur Güven’ uygulaması kapsamında 4 aranan şahıs yakalanırken, kusurlu görülen 24 araca toplam 12 bin 299 TL para cezası uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Türkiye genelinde yapılan ‘Türkiye Huzur Güven’ uygulaması kapsamında, Isparta il genelinde oluşturulan 40 ayrı noktadaki 260 polisle yapılan kontrollerde bin 685 kişi sorgulandı.

İHA Muhabirinin edindiği bilgiye göre, EGM koordinesinde Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Mart’ta yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında; toplam bin 685 şahıs ve 452 aracın kontrol edildiği, çeşitli suçlardan aranan 4 şahsın yakalandığı ve çeşitli maddelerden kusurlu görülen 24 araca toplam 12 bin 299 TL para cezası uygulandı.

Aranan 4 şahıs yakalandı

Türkiye Huzur Güven uygulaması kapsamında Isparta kent merkezindeki 14 uygulama noktasında 139 polisin katılımı ile yapılan çalışmalarda 478 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunun yapıldığı, bu şahıslardan 1’nin kayıp şahıs, 2’sinin ‘Askeri Ceza Kanuna Muhalefet’, 1’nin ‘Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma’ suçlarından arandığı ortaya çıktı. Uygulama kapsamında toplam 4 aranan şahsın yakalanarak gerekli işlemlerinin yapıldığı bildirildi. Isparta kent merkezindeki uygulamalar kapsamında ayrıca, 116 aracın kontrol edildiği ve çeşitli maddelerden kusurlu görülen 7 araca bin 758 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Isparta il merkezi ile eş zamanlı olarak ilçelerde yapılan kontrollerde ise oluşturulan 26 uygulama noktasında 121 polisin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, bin 207 şahsın GBT sorgulamasının yapıldığı öğrenildi. İlçelerde aranan şahıslar ile herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı kaydedildi.

Uygulamalar kapsamında ilçelerdeki trafik kontrollerinde ise toplam 336 aracın sorgulandığı ve kusurlu görülen 17 araca toplam 10 bin 541 TL para cezası tatbik edildiği öğrenildi.