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Isparta'da 4 sokak köpeği av tüfeğiyle öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

ISPARTA Gül Petek Sanayi Sitesi'nde 4 sokak köpeği, av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Gül Petek Sanayi Sitesi'nde 4 sokak köpeği, av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak, yakalanan M.K., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 26 Haziran Salı günü saat 01.00 sıralarında, Gül Petek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki 4 sokak köpeğinin silahla öldürüldüğü ihbarı üzerine Isparta Hayvan Hakları Koruma Derneği üyeleri bölgeye gitti. Hayvanseverler, 4 ölü köpekle karşılaşırken, 3 yavru köpeğin de yine silahla yaralandığını tespit etti. Yaralı köpekler, Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

ŞÜPHELİ SERBEST

Olayla ilgili inceleme başlatan Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nce şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak, M.K. isimli şüpheliyi ruhsatsız av tüfeğiyle yakaladı. Gül Petek Sanayi Sitesi'nde aracın içinden köpekleri av tüfeğiyle vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BAŞKAN GÜNAYDIN: 3 YAVRU KÖPEK YOĞUN BAKIMDA

Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada, köpeklerin katledilmesini büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Olayı duyar duymaz 4 veterinerimiz olay mahalline gitmiş ve buradan yaralı olan 3 yavru köpeği tedaviye almıştır. Köpeklerimizin sağlık durumu son derece iyidir ve tedavileri devam etmektedir. Köpeklerimiz yoğun bakım alanında gözetim altında tutulmaktadır. Olaydan hemen sonra Emniyet Müdürlüğü gerekli tahkikatı titizlikle yürütmüş ve kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış bir şahsın av tüfeği ile sokak hayvanlarına ateş ettiğini kameralardan tespit etmiştir. Sokak hayvanlarımızı öldüren ve yaralayan şahıs aracı ile birlikte yakalanmış, Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Türkiye'nin en büyük Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezine sahip, kibar, naif ve hayvan sevgisi en üst seviyede olan Isparta'mızda bu tür kendini bilmezlikler asla göz ardı edilmedi, edilmeyecektir."

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