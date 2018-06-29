Isparta'da 4 sokak köpeği av tüfeğiyle öldürüldü

BAŞKAN GÜNAYDIN: 3 YAVRU KÖPEK YOĞUN BAKIMDA

Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada, köpeklerin katledilmesini büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Olayı duyar duymaz 4 veterinerimiz olay mahalline gitmiş ve buradan yaralı olan 3 yavru köpeği tedaviye almıştır. Köpeklerimizin sağlık durumu son derece iyidir ve tedavileri devam etmektedir. Köpeklerimiz yoğun bakım alanında gözetim altında tutulmaktadır. Olaydan hemen sonra Emniyet Müdürlüğü gerekli tahkikatı titizlikle yürütmüş ve kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış bir şahsın av tüfeği ile sokak hayvanlarına ateş ettiğini kameralardan tespit etmiştir. Sokak hayvanlarımızı öldüren ve yaralayan şahıs aracı ile birlikte yakalanmış, Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Türkiye'nin en büyük Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezine sahip, kibar, naif ve hayvan sevgisi en üst seviyede olan Isparta'mızda bu tür kendini bilmezlikler asla göz ardı edilmedi, edilmeyecektir."

