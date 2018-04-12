Isparta’da 52 gram esrar yakalandı

Isparta’da polis, durumundan şüphelendiği bir kişinin üzerinde 52,64 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Dün gece saat 03 00 sıralarında Antalya’dan gelen yolcu otobüsünden yolda inen T.T isimli şahsın durumundan şüphelenen narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmada T.T. ’nin üzerinden 4 parça halinde 52.64 gram Esrar maddesi bulundu. Şüpheli , hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan gözaltına alındı.