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Isparta’da 9 suçtan 11 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 14:07 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 9 ayrı suçtan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük Köyü’nde yaklaşık 2 yıldan bu yana aranan H.S.’yi (42) yakalama çalışması başlattı.İddiaya göre, bir süre önce Antalya iline kaçtığı ve zaman zaman köyüne geldiği öne sürülen H.S., Gökçehöyük’teki D.S.’ye ait evde Jandarma Ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 9 ayrı suçtan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük Köyü’nde yaklaşık 2 yıldan bu yana aranan H.S.’yi (42) yakalama çalışması başlattı.
İddiaya göre, bir süre önce Antalya iline kaçtığı ve zaman zaman köyüne geldiği öne sürülen H.S., Gökçehöyük’teki D.S.’ye ait evde Jandarma Ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İşlediği 8 ayrı dolandırıcılık ve 1 ‘Suç işlemek için örgüt kurmak’ olmak üzere, toplam 9 ayrı dosyadan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası ile 80 bin TL adli para cezasıyla aranan H.S. yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edildiği, buradan da cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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