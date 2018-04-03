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Isparta’da ahşap ev yangında küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında bir ev küle döndü.

Isparta’da ahşap ev yangında küle döndü

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında bir ev küle döndü. Evin içerisinde kalan ve kendi imkanlarıyla yangını söndürmek isteyen yaşlı adam vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Şarkikaraağaç’a bağlı Çaltı köyünde Mehmet Eser’e (75) ait ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çevre ilçelerden de takviye yapılarak çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye gelinceye kadar evin içinde olduğu dakikalarda yangını söndürmeye çalıştığı öne sürülen ev sahibi Mehmet Eser, vücudunun bazı bölgelerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. Yangında yaralanan yaşlı adam hastaneye sevk edildi.

Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü
Yangın nedeniyle çevre ilçe ve beldelerden gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmalarını tamamladı. Yanan ahşap ev daha sonra ekipler tarafından yıkıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta’da ahşap ev yangında küle döndü

Isparta’da ahşap ev yangında küle döndü

Isparta’da ahşap ev yangında küle döndü

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