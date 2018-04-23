Isparta’da aranan 22 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde Isparta’da düzenlenen ’Aranan şahıslar uygulaması’ kapsamında aranan 22 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, EGM koordinesinde tüm yurtta olduğu gibi Isparta merkez ve ilçelerinde ’Aranan şahıslar uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, belirlenen 16 adrese baskın yapılırken, biri FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçu olmak üzere toplam 22 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan FETÖ/PDY üyeliği bulunduğu belirtilen şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, diğer şahısların da gerekli işlemleri yapılmak üzere ilgili birim ve adli makamlara sevk edildiği belirtildi.